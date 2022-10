Kannibaal Jeffrey Dahmer scoort gruwelijk goed op Netflix: waarom dit een van de meest controversiële series in jaren is

Rita Isbell, de zus van slachtoffer Errol Lindsey die slechts 19 werd, was in 1999 een van de getuigen in de rechtbank. Zij was ontstemd toen ze haar getuigenis plots in de 10-delige serie zag. "Het stoorde me, vooral omdat ik mezelf zag, mijn naam zag passeren op het scherm en deze vrouw verbaal exact zei, wat ik toen vertelde."



Zij pleit ervoor dat de nabestaanden geld zouden krijgen van de Netflixshow. "Het is bedroevend dat ze gewoon geld kloppen uit deze tragedie. Dit is hebzucht." Isbells neef Eric Perry tweette dat de familie woest is over de zoveelste "Dahmer". "Dit is het trauma steeds herbeleven en waarvoor? Hoeveel films, shows of documentaires hebben we nodig?"