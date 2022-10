Weekend van de klant start in Hasselt: "Klant van de toekomst is hybride en winkelt fysiek én digitaal"

Klaas Soens van Comeos ziet ook dat mensen graag lokaal winkelen, maar kan niet ontkennen dat er leegstand is. "Maar het is aan de steden en gemeenten om die leegstand tegen te gaan door pop-upwinkels aan te trekken en shuttlebussen te voorzien bijvoorbeeld. Dat is iets waar Hasselt, toch wel de shoppingstad, heel erg op inzet. Dat loont, ze krijgen steeds meer klanten over de vloer."

"We willen dat een stad leeft", zegt ook Van Assche. "En dat kan alleen met vaste winkels, maar ook met kleinere zaakjes die het uniek maken op een bepaalde plek te shoppen. Daar moeten we op inzetten." Waar de focus in de toekomst ook op moet liggen, is op de "hybride klant". "De klant van de toekomst is er eentje die 's avonds in zijn zetel online inspiratie opdoet, en dan de volgende dag fysiek in de winkel gaat shoppen. Winkels blijven dus zeker hun belang hebben, maar ze moeten ook de digitale stap durven zetten."