Asse zet voortaan één bewakingsfirma in op jeugdfuiven na incidenten

In Asse is het al een tijdje verplicht om bij een jongerenevenement bewakingsagenten in te schakelen. Nu kiest de gemeente er voor om op alle evenementen voor jongeren onder de 30 jaar, één en hetzelfde bedrijf in te schakelen. Volgens de schepen heeft dat meerdere voordelen: "Als je telkens dezelfde bewakingsagenten inzet, kennen die na een tijdje onze jongeren en weten die ook wie de amokmakers zijn. En dat geldt ook voor de amokmakers, die zullen ook zien dat telkens dezelfde bewakingsagenten aanwezig zijn. En het is sowieso ook vlotter werken qua contact met de politie en de gemeente."