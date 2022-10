Minister van Energie Tinne Van der Straeten legt crisisbijdrage van 4,7 miljard euro voor energieproducenten op tafel

Tinne Van der Straeten (Groen) heeft een voorstel klaar voor de crisisbijdrage van energieproducenten. De federale energieminister wil voor een periode van twee jaar alle winst boven de 130 euro per MWh afromen en vraagt om een solidariteitsbijdrage van 1,5 cent per liter op benzine en diesel. Dat moet in totaal 4,7 miljard euro opleveren. Daarmee is Van der Straeten een stuk scherper dan de EU, die 180 euro per MWh voor een periode van zeven maanden voorstelt. De wettekst moet nog worden goedgekeurd door de regering.