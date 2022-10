Cultuurhuis De Zeepziederij in Bree opent ludieke miniatuurdierentuin "Zeep-ZOO-derij" 

IJsberen, zebra’s, gorilla’s, dolfijnen, maar ook dinosaurussen en draken. Al die dieren kan je zien in de Zeep-ZOO-derij in Bree. Ze staan uitgestald in een kleine ruimte, op ooghoogte voor kinderen. Aan de muren hangen bordjes met uitleg over de dieren. “De Zeep-ZOO-derij is een ludieke miniatuurdierentuin die speciaal gemaakt is voor kinderen”, verklaart Hans Clijsters van het cultuurhuis De Zeepziederij. “Maar de infobordjes zijn dan weer interessant voor de volwassenen.”