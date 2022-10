De Vlaamse regering: "Als een leeuw in een kooi, aan wanhoop ten prooi"

Intussen bereidt ook de federale regering haar begroting voor. In Franstalig België is het loon van de ministers een item geworden. Dat hebben de ministers te danken aan MR-staatssecretaris, Mathieu Michel, die tijdens een debat op RTL een slag sloeg naar zijn eigen loon, waarbij het duidelijk niet stak niet op een paar duizend euro. Een factcheck gaf aan dat hij zichzelf rijk had gerekend, maar de discussie was gelanceerd. Het gevolg is dat de federale ministers eraan denken om een indexering van de federale ministerslonen over te slaan in het kader van het hoofdstuk "Soberheid in de politiek".