3e editie van 9000 Boeken lokt heel wat boekenliefhebbers naar Gent: "Zo goed als alle evenementen uitverkocht" 

Voor de derde editie van het 9000 Boeken festival waren zo goed als alle evenementen uitverkocht, zegt organisatrice Kim Van Kerckhoven. "We zijn zeer tevreden met de derde editie van het festival. Het komt vaak voor dat veel mensen reserveren voor een evenement en dan niet komen opdagen, maar deze keer was dat niet het geval. We zijn tevreden dat elk evenement zoveel bezoekers heeft gelokt. Dit festival was een moment waarbij de bezoekers op zoek konden gaan naar connectie met de auteur."