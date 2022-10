Dit doen de Brusselse gemeenten om energie te besparen

Eind september zijn de Brusselse gemeenten en energiebeheerder Sibelga ook tot een akkoord gekomen over de openbare verlichting van de gemeenten tijdens de winterperiode. De straatverlichting zal van 1 oktober tot en met 31 maart een half uur voor zonsopkomst al worden gedoofd. Dat zou volgens Sibelga 1.000 megawattuur of 235.000 euro besparen. In dezelfde periode zal de straatverlichting die op LED-lampen werkt na 22 uur met 20 procent gedimd worden. Volgens Sibelga is dat goed voor een besparing van 480 megawattuur of 112.000 euro. Dat zou geen noemenswaardige veiligheidsrisico’s met zich meebrengen, maar de gemeenten kunnen individueel beslissen om op gevaarlijke kruispunten een uitzondering te maken.

Tijdens de kerstperiode zal de kerstverlichting minder lang branden. Tussen 8 december en 8 januari zal de verlichting tussen 16.30 uur en 23 uur branden. In vorige jaren liep de periode tussen 1 december en 15 januari en werd de verlichting gedoofd om half 1 's nachts. Op 24 december en op 31 december zal de kerstverlichting de hele nacht aan blijven. Voor kerstevenementen zoals Winterpret in Brussel-Stad wordt een uitzondering gemaakt.