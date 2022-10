Dode vinvis die dagen voor onze kust dreef, is aangespoeld in Zeeland: "Je ziet mensen kokhalzen" 

Het karkas van de vinvis dreef sinds vrijdag voor onze kust. Aanvankelijk werd gedacht dat het zeezoogdier gisteren aan onze oostkust zou aanspoelen, maar de vinvis verdween uit het zicht. Gedacht werd dat het kadaver ofwel gezonken ofwel verder afgedreven was.

Dat laatste blijkt nu het geval, want vanmorgen vroeg kreeg Jaap van der Hiele van het Reddingsteam Zeedieren Nederland een telefoontje over een aangespeld kadaver in Westkapelle, in Zeeland. "Ik verwachtte meteen dat het die vinvis uit België zou kunnen zijn", vertelt Van der Hiele aan VRT NWS. "Ik ben ter plaatse gegaan, heb het dier opgemeten. Veertien meter vinvis lag daar. Dat is absoluut een indrukwekkend beeld."