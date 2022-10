Welke Gentse wijk telt het meeste geveltuinen? Dat wordt uitgevochten in de wedstrijd "koerknallen"

Deze maand is er het eerste Gentse kampioenschap Koerknallen. Gentse wijken dagen elkaar uit om de grootste 'TPI-score' te halen ('TPI' = Tegels Per Inwonersdichtheid). Elk weekend gaan ze langs in een andere wijk om tegels en gevels te ontharden. Het aantal nieuwe tuintjes wordt dan opgelijst. De wijk die de grootste oppervlakte kan ontharden, wint via het Gents Kunstenoverleg een optreden van een Gentse artiest naar keuze.



"Geveltuintjes zijn belangrijk voor de klimaatverandering", reageert John Vandaele van het Gents klimaatforum. "Zo kan het regenwater beter doorsijpelen en hebben we meer grondwater. Vergroening betekent ook verkoeling. Meer groen in de stad zal er voor zorgen dat de stad tijdens de zomer aangenamer zal zijn. Want afgelopen zomer is wel gebleken dat we daar nood aan hebben."