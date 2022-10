Halle stelt met trots gerestaureerde reuzen "Janneke, Mieke en Polydor" voor

Met de komst van Janneke, Mieke en Polydor heeft De Confrérie nu acht reuzen. "Nu kunnen we echt uitpakken met een reuzenstoet", zegt Laurent. "Zo'n stoet is heel fijn, maar met vijf reuzen ging dat nog niet. Nu we er drie meer hebben, kunnen we ook effectief uitpakken. Al hebben we hiervoor wel extra dragers nodig, mensen die in de reus zitten om die voort te bewegen. Daar hebben we een tekort aan."