Maak kennis met de nieuwe jeeps van Defensie, de Oshkosh-CLV: het neusje van de Amerikaanse zalm, maar met Belgische wapens

Ons land koos een Amerikaanse producent met veel ervaring. Van de Oshkosh zijn er wereldwijd intussen zo’n 20.000 exemplaren gebouwd. De VS heeft plannen om er tot 49.000 van te produceren, wat op termijn de gebruikerskosten naar beneden zal halen. Met de Oshkosh CLV koopt ons land een voertuig dat op grote schaal zal worden geproduceerd en waar het dus zeker van is dat het jarenlang betaalbare updates zal krijgen.



De Oshkosh-jeeps worden in Europa ook al gebruikt (of zijn besteld) door het Verenigd Koninkrijk, Litouwen, Slovenië, Tsjechië, Montenegro en Roemenië. Vergelijkbare lichte Europese voertuigen zoals de Thales Hawkei of de MOWAG Eagle kosten vaak een kwart, tot de helft meer.

In de VS moet de Oshkosh de bekende Hummer-voertuigen gaan vervangen.