Marathonloper Bashir Abdi schenkt zijn bronzen medaille weg aan een sportclub in Eeklo

"Ik heb zelf voor Boezjeern gekozen omdat ze net als Sportaround, waar ik oprichter van ben, deel uitmaken van een sociaal-sportief platform waar we samen ijveren voor een inclusief sportbeleid dat rekening houdt met alle sporters. Tegelijkertijd wil ik met het initiatief andere atleten aanmoedigen om net als ik hun medailles of T-shirt of zelfs hun schoenen aan een sociaal-sportieve praktijk te schenken."

"Het was een heel lang seizoen en vandaag was één van de zwaarste wedstrijden van het jaar", vertelt Abdi. "Maar ik had die belofte gemaakt, dus ik heb echt mijn best gedaan om die na te komen. Ik heb vlak voor de start nog gesproken met de organisatie, dus ze zaten zeker in mijn hoofd. Het was vechten tegen de verzuring op het einde. Ik ben blij dat ik niet vierde of vijfde ben geworden, zodat ik toch een bronzen medaille kan afgeven."