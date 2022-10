Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) trekt erkenningen van 4 dierenkwekers in Antwerpen en Limburg in

Naast het intrekken van de huidige erkenningen, wordt het de eigenaars nu ook verboden om de komende twee jaar een nieuwe erkenningsaanvraag in te dienen. "In Vlaanderen geven we, terecht, meer aandacht aan het welzijn van dieren", zegt minister Weyts. "Dankzij de waakzaamheid van onze inspectiedienst en van de lokale politie slagen we erin om in te grijpen waar nodig."