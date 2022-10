Oekraïense opmars gaat door, zo bewijst de herovering van Liman: "Maar we moeten ook bezorgd zijn over een Russisch antwoord"

Waarover hebben we het dan? De inzet van kernwapens? Majoor Tom Simoens, docent geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School, vindt dat we daar nu niet te paniekerig over moeten doen, zo zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "We kunnen dat natuurlijk niet met zekerheid uitsluiten. Maar de inlichtingendiensten van het Verenigd Koninkrijk en van Verenigde Staten hebben vastgesteld dat er in Rusland niks beweegt op nucleair vlak. Als zij nucleaire bewegingen zouden vaststellen, zou dat gedeeld worden, om het te ontraden. Maar dat is dus niet het geval."