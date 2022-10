Open Bedrijvendag is een succes: vele duizenden mensen bezoeken bedrijven

Ook bij SABCA Limburg in Lummen was het aanschuiven. Zo'n 2.300 mensen vonden hun weg naar het bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van hightech composietassemblages voor vliegtuigen en dat ook actief is in de ruimtevaart. Nieuw is dat ze nu ook de staartvleugel van de nieuwe gevechtsvliegtuigen F35 zullen maken.

General manager Stephan De Koninck is niet verbaasd dat er zoveel volk is komen opdagen. “Binnenkort zal het heel wat moeilijker zijn de site te betreden. De veiligheidsmaatregelen worden verscherpt omdat we volop bezig zijn met de voorbereiding van de productie van het gevechtsvliegtuig F35. Normaal gezien zal het eerste productiestuk hier in december 2024 gemaakt worden en vanaf dan blijft alle informatie binnen deze deuren."