Afgezette juntaleider Burkina Faso gaat akkoord om ontslag te nemen

Volgens het persbericht heeft Damiba zeven voorwaarden geformuleerd in ruil voor zijn ontslag. Het gaat onder meer over garanties over de veiligheid van de soldaten die hem steunen en over het feit dat ze vervolgd zullen worden, garanties over de veiligheid en het respect van de rechten van Damiba en van zijn medewerkers en de naleving van de afspraken met de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) over de terugkeer van burgers aan de macht binnen de twee jaar.

Damiba had eerder nog verklaard dat hij niet van plan was om af te treden, hoewel manifestanten in Ouagadougou al twee dagen zijn ontslag vragen. Hij riep zaterdag de militairen die de macht grepen op om "tot rede te komen" om een burgeroorlog te vermijden.