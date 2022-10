Oekraïense president Zelenski: "Liman volledig onder controle, en daar blijft het niet bij"

Volgens Zelenski is de stad Liman in Donetsk volledig onder controle van het Oekraïense leger. Liman is een strategisch spoorknooppunt in de regio die Rusland zegt geannexeerd te hebben. Zaterdag hadden de Russen hun terugtrekking uit de stad bevestigd.

"Liman is volledig vrijgemaakt. Bedankt aan onze soldaten", verklaarde Zelenski in een videoboodschap op sociale media. "Zodra de Oekraïense vlag is teruggekeerd, zal niemand zich nog de Russische klucht met papieren en annexaties herinneren."