Dodental in Florida blijft oplopen na orkaan Ian, nieuwe orkaan onderweg naar Mexico 

Orkaan Ian trok eerder deze week met een verwoestende kracht (categorie 4, de op een na hoogste orkaancategorie) over onder meer Cuba en Florida. Op Cuba vielen drie doden te betreuren, in het land is op verschillende plaatsen ook nog steeds geen elektriciteit.

De Amerikaanse staat Florida werd het zwaarst getroffen, met tot nu toe volgens de officiële cijfers 47 doden. Maar verschillende Amerikaanse media spreken van ruim 70 slachtoffers, nadat ze de kantoren van plaatselijke sheriffs hebben gecontacteerd.

Florida krijgt intussen heel wat federale hulp om de ramp het hoofd te bieden. "Dit is niet alleen een crisis voor Florida, dit is een Amerikaanse crisis", aldus de Amerikaanse president Joe Biden. Het Witte Huis laat weten dat de president in nauw contact staat met gouverneur DeSantis van Florida, in niet-crisis tijden een heftige politieke tegenstander van Biden.

Biden zal volgende week samen met first lady Jill Biden Florida bezoeken. Het paar gaat eerst naar Puerto Rico. Dat Amerikaanse eilandenterritorium werd eerder getroffen door een andere orkaan.