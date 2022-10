Politie controleert extra in uitgaansbuurt Sint-Niklaas

Naar aanleiding van al die feiten is de politie veel meer aanwezig in de buurt van de Grote Markt, het Sint-Nicolaasplein en de Houtbriel. Waarnemend korpschef Fabrice Vandemalle van de politiezone Sint-Niklaas. “Naast de patrouilles te voet die er al waren, voerden ook onze interventieploegen meer controles uit. Specifieke cafés of horecazaken die voor extra problemen zouden zorgen, zijn er niet. Het gaat vooral om een grotere algemene zichtbaarheid van de politie in de buurt. De komende dagen gaan we evalueren of er nog bijkomende maatregelen nodig zijn”.