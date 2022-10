Bekijk: Remco Evenepoel is ereburger van Dilbeek en bouwt een feestje met zijn fans op de Grote Markt van Brussel

Evenepoel zelf was onder de indruk. "Het is een hele eer, zeker op mijn jonge leeftijd om het ereburgerschap te mogen ontvangen", vertelde de 22-jarige renner. "Dit alles, is onbeschrijfelijk. Ik was aan dit seizoen begonnen met de ambitie Luik-Bastenaken-Luik te winnen, en verdere stappen te zetten. Terugkeren na mijn val van vorig jaar, was moeilijk, maar wat ik de voorbije maanden heb kunnen presteren, is toch bij het beste van mijn carrière."