Provincie Antwerpen verliest twee jeugdauteurs: Gerda van Cleemput (86) en Gaston Van Camp (83) overleden

Gaston Van Camp begon als leerkracht in Mechelen, maar schreef al sinds de jaren 60 verschillende jeugdboeken. Hij is bekend van onder meer "Ik ben Harry van de achterbuurt" (1975). Later schreef hij ook verschillende thrillers. In 2005 schreef hij z'n laatste boek, "De zaak Aurelia". Daarnaast was Van Camp ook een fervente reiziger. Hij overleed in het ziekenhuis van Herentals op 83-jarige leeftijd.