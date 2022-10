Bosnië en Herzegovina trekken naar de stembus in volle existentiële crisis: gaat de lont weer in het kruitvat, 30 jaar na de oorlog?

Er zijn geen onafhankelijke peilingen, maar volgens analisten zal Milorad Dodik, de leider van de Bosnische Serviërs, het presidentschap in de RS binnenrijven. Dodik is partijleider van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaal-Democraten (SNSD). Hij dreigde de afgelopen maanden herhaaldelijk met een afscheiding van de entiteit en krijgt daarbij steun van Hongarije, Rusland en Servië. Voor militanten die de vlaggen van RS en het naburige Servië droegen, had Dodik opgeroepen de Republika Srpska te erkennen als een staat. "Bosnië-Herzegovina is niet het land waar we nog lang willen blijven." Dodik stelde zich niet opnieuw kandidaat voor het Servische zitje in het trio-presidentschap.

In de gemeenschap van de Bosniakken draagt de grootste partij SDA (de nationalistische Partij voor Democratische Actie) bij tot de opruiende retoriek. SDA-leider Bakir Izetbegovic is zoon van de oprichter Alija Izetbegovic, die de Bosnische afscheiding van Joegoslavië forceerde in 1992, ondanks de onvermijdelijke oorlog die de afscheiding zou veroorzaken. Hij gaf Dodik en de zijnen de raad "te vertrekken naar een ander land dat ze mooier vinden", een onverholen verwijzing naar Servië.

Bakir Izetbegovic ambieert het islamitische zitje in het trio-presidentschap, maar moet het daarvoor opnemen tegen een kandidaat die gesteund wordt door elf oppositiepartijen. Denis Becirovic, een 46-jarige geschiedenisprofessor, ijvert voor een pro-Europees en verenigd Bosnië.