Volleybalspeler Martin Perin (19) van Maaseik krijgt hartstilstand tijdens oefenmatch, toestand is intussen stabiel

In de aanloop naar het nakende volleybalseizoen speelde Maaseik gisteren een oefenmatch bij Aalst. In de tweede set zakte hun Waalse libero Martin Perin plots zonder aanwijzing in elkaar. Meteen werd duidelijk dat de situatie ernstig was. Perin werd gereanimeerd door de scheidsrechter (een brandweerman in het gewone leven) en naar het ziekenhuis afgevoerd.

Daar liet Perin al snel weten: "Ik ben in goeie handen, ik voel me al veel beter! Ik hoop snel weer terug bij jullie te zijn, ik hou van jullie, jongens."Onderzoeken moeten nu aantonen wat er zich precies in het hart van Perin, amper 19 jaar oud, heeft afgespeeld. Het incident doet wat denken aan de instorting van voetballer Christian Eriksen tijdens het vorige EK voetbal. Die kan nu met een defibrillator toch weer voetballen.