Voorstanders van Brusselse circulatieplannen lanceren #WeLoveGoodMove

In één van de eersten, Kuregem, is dat plan na enkele weken al teruggeschroefd. Er was aanhoudend protest en sabotage in de wijk. Ook in de Vijfhoek loopt het niet zonder protest: meer dan 130 handelaars uit de Brusselse Vijfhoek zijn ontevreden met het plan. Een 90-tal van hen overweegt zelfs een verhuis naar Vlaanderen of Wallonië. In Jette circuleert een petitie tegen het circulatieplan in de Lecharlierwijk. Nog in Jette is een nieuwe verkeersfilter aan de Broustinlaan deze week vernield.