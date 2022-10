Zeg niet "als een kind in een snoepwinkel", maar "als een schaap in een snoepwinkel"

Tijdens de Ommegang in Lier zijn een aantal schapen van het parcours van de optocht geraakt en in een snoepwinkel terechtgekomen. Het begon met een dier dat alleen op pad ging en enige navolging kreeg van soortgenoten in de kudde. Die dieren belandden in een snoepwinkel en moesten naar buiten worden geleid door een herder en zijn hond.