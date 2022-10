32 kinderen onder de zeker 125 doden bij het voetbaldrama in Indonesië: regering keert schadevergoeding uit

Toch zouden er veel meer tickets verkocht zijn dan het aantal mensen dat maximaal in het stadion toegelaten is. Getuigen verwijten de politie ook dat niet meteen op grote schaal traangas in de menigte begon te schieten, waardoor er paniek uitbrak. De meeste doden werden dan ook in de chaos vertrappeld. Het gebruik van traangas in voetbalstadions is overigens verboden door de Wereldvoetbalbond FIFA. Bovendien bleken veel nooduitgangen gesloten te zijn, waardoor de menigte moeilijk uit het stadion weggeraakte.

Het gaat om een van de zwaarste rampen in het voetbal ooit. In 1964 vielen er 328 doden in de Peruviaanse hoofdstad Lima tijdens een interland tegen Argentinië. Eind de jaren 80 kwamen 96 supporters van FC Liverpool om toen een tribune instortte in het Hillsborough-stadion in Sheffield. Bij het Heizeldrama in Brussel tijdens de finale van Europacup 1 (nu Champions League) tussen Liverpool en Juventus Turijn vielen er 39 doden bij rellen. De meesten waren Italianen.