5 jaar #MeToo: "Mondigheid over seksueel grensoverschrijdend gedrag is definitief verworven" 

Byn ziet ook in ons seksueel strafrecht heel duidelijk positieve gevolgen van MeToo, zeker in de wetswijziging die op 1 juni dit jaar in werking getreden is. "Seksuele toestemming had vroeger geen plaats in het strafrecht, nu wordt dat eindelijk gedefinieerd. We hadden eigenlijk een “nee is nee”-strekking, waarbij alles toegestaan is, tenzij er een expliciete nee is, nu gaan we naar een “niet ja, is nee”-strekking, waarbij stilzwijgen niet langer toestemming inhoudt. Dat is een zeer belangrijke stap vooruit voor de slachtoffers, daar is de MeToo-invloed heel zichtbaar."