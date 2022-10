Ondanks stop van Daens-musical, verwacht Aalst nog steeds veel toeristen

Visit Aalst biedt een wandelbrochure, een kinderzoektocht en gegidste wandelingen aan rond priester Daens. "We merkten dat er mensen zeiden dat ze naar de musical waren gaan kijken en naar Aalst kwamen om te zien of het echt zo was." Al verwacht Visit Aalst dat het toerisme zal blijven. "Je kan in centrum Aalst geen stap zetten zonder op een plek te staan waar Daens ook ooit heeft gestaan."

Laurien Van Melckebeke is er trots op dat ook de hele cast van de musical is naar Aalst gekomen om in de voetsporen van Daens te treden. "Acteur Peter Van de Velde heeft nog een preek gedaan op de plek waar Daens dat zelf ook heeft gedaan, om zich in te leven", vertelt ze.