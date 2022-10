Onuitgegeven beelden van Japanse tour van The Beatles vrijgegeven na lange juridische strijd, maar wel grotendeels geblurd

The Beatles bestonden uit John Lennon, George Harrison, Paul McCartney en Ringo Starr. Alleen die laatste twee zijn nog in leven. De rockband uit de Engelse stad Liverpool is een van de meest invloedrijkste en muzikaal belangrijkste groepen uit de popgeschiedenis.

Tijdens de jaren 60 schreven ze een onwaarschijnlijke reeks hits aan elkaar van "A hard days night" en "I want to hold your hand" over "Yesterday" en "Hey Jude" tot "Penny Lane" en "Yellow Submarine", om er maar enkele te noemen. Er gingen vele miljoenen platen over de toonbank. Ze maakten ook verschillende films.

Tot 1966 traden ze ook op, maar The Beatles evolueerden door de uit de hand lopende Beatlemania tot een studiogroep. De band werd tijdens de hoogdagen zo gestoord op het podium door schreeuwende fans, dat ze zichzelf nauwelijks nog hoorden spelen. Op enkele uitzonderingen na, zouden ze na 1966 niet meer live optreden.

The Beatles zijn enkele jaren later gesplit. Met de moord op zanger John Lennon in 1980 kwam een definitief einde aan de hoop op een hereniging van de legendarische band. Verschillende oud-leden hadden na hun tijd bij The Beatles nog een succesvolle solocarrière.