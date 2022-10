Na hevige kritiek laat Britse regering plan vallen om hoogste belastingschaal af te schaffen: "We hebben jullie gehoord"

"Het is duidelijk dat de afschaffing van de belastingschaal van 45 procent ons afleidt van de missie om grotere uitdagingen in ons land aan te gaan. Daarom zullen we er ook niet mee doorgaan. We hebben jullie gehoord", aldus Kwarteng. Onmiddellijk na de bekendmaking van het nieuws begon ook het pond terug in waarde te stijgen.