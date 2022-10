Afgezette leider Burkina Faso na staatsgreep gevlucht naar buurland Togo, nieuwe topman pro-Russisch

"Ik was met mijn collega sinds maandag in Burkina Faso. Op zich was de situatie rustig, maar vrijdagochtend kregen we bericht dat er schoten waren gelost in militaire kampen. Het woord staatsgreep viel", vertelt Lien Verstraete die voor haar werk bij Solidagro in Burkina Faso was. "We hebben beslist om de vlucht naar huis al vroeger te boeken en zijn vrijdagavond al vertrokken."