Buurtbewoners zijn lawaaierige feestjes rond kasteel Bossuit in Avelgem beu: burgemeester sluit domein af

De gerant verhuurt volgens de burgemeester vooral aan Noord-Fransen. En zegt er niet bij dat er een vergunning nodig is. "Er werden tickets verkocht en bezoekers bleven er kamperen in tenten of kampeerwagens. Er werd niets gecontroleerd op het vlak van veiligheid. Wij geven als gemeente maar een keer per jaar een toelating voor een festival dat lawaaihinder kan geven, en dat is Cirque Magique. Daarnaast zijn er nog een paar events die geen lawaai veroorzaken."

Voor alle andere feesten werd nooit een vergunning voor verleend. "Ik vaardig een burgemeesterbesluit uit waarin het domein afgesloten wordt. Gedaan met feesten. Het gaat op slot", verduidelijkt de burgemeester nog. Het gemeentebestuur neemt ook een advocaat onder de arm om te bekijken wat ze kunnen doen om de feestjes en de gerant te stoppen.