CHECK - Hoe herken je misleidende beelden over de Russische mobilisatie voor de oorlog in Oekraïne?

De aankondiging van de "gedeeltelijke mobilisatie" voor de oorlog in Oekraïne bracht veel teweeg in Rusland en daarbuiten. In de pers en op sociale media kon je beelden zien van mannen die aan de legerdienst willen ontsnappen door naar het buitenland te vluchten, van de slechte uitrusting voor nieuwe rekruten of van stevige kritiek op de mobilisatie in de Russische politiek en media.



Over deze drie fenomenen circuleren op sociale media echter ook misleidende beelden. De foto's en video's in kwestie zijn nep of komen uit een andere context. Hoe onderscheid je de valse informatie van de echte? Enkele voorbeelden en tips.