Minister Hilde Crevits (CD&V) ging "te diep in het rood", maar hoe geraak je daar weer uit? 

Midden in de finale begrotingsonderhandelingen werd Vlaams minister Hilde Crevits vorig weekend afgevoerd naar het ziekenhuis omdat ze onwel was geworden. Ze is ondertussen nog niet voldoende gerecupereerd en dus moet Crevits op doktersadvies een maand rust nemen.

"Het moeilijke aan een job in de politiek is dat je nooit voor iedereen goed kan doen", zegt psychologe Marieke Impens van The Human Link in " De wereld vandaag" op Radio 1. "Dat is één van de factoren die de job zeer energieslopend kan maken. Je steekt veel energie in iets, maar haalt er dan achteraf niet altijd de voldoening uit als er dan toch mensen ontevreden zijn."