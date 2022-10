Dertiger aangehouden na dodelijke steekpartij in Maaseik

De feiten zouden zich zaterdag in de Rode Kruisstraat hebben afgespeeld, in het appartement van het slachtoffer. Nadat de dader het slachtoffer met een mes gestoken had, ging hij zichzelf aangeven bij de politie. Die trof in het appartement het lichaam van de man aan. Er werd een sporenonderzoek gedaan.

De mannen kenden elkaar al langer. De verdachte, een dakloze man van 36 uit Maaseik, was nog maar pas uit de gevangenis voor geweld tegen zijn eigen moeder.