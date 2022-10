Dodental in VS blijft oplopen na verwoestende doortocht van orkaan Ian in Florida en South Carolina 

De dodentol van orkaan Ian in de Verenigde Staten blijft oplopen. De medische autoriteiten in de staat Florida melden 58 overlijdens en de gouverneur van North Carolina bevestigt 4 sterfgevallen in zijn staat. Dat brengt het totale dodental in de VS voorlopig op 62, maar lokale media spreken over nog meer slachtoffers. President Biden zakt woensdag af naar Florida om er met de getroffen inwoners te spreken.