Limburgse gemeenten trekken budgetten voor OCMW op door sterke stijging van aantal hulpvragen

De voorbije maanden klopten opvallend meer mensen aan bij de Limburgse OCMW's. En niet alleen in de centrumsteden, ook in de kleinere steden en gemeenten merken ze dat. "Soms is dat gewoon om informatie te vragen, over bijvoorbeeld een premie of tegemoetkoming", legt burgemeester Marino Keulen (Open VLD) van Lanaken uit. "Maar er zijn toch ook veel mensen met betalingsproblemen bij. En wat me daarbij opvalt, is dat mensen wel de reflex hebben om die hoge rekeningen voor verwarming en elektriciteit wel te betalen. Want ze zijn bang om zonder te vallen. Maar ze laten dan de rekening voor de school of de sportclub liggen. Ze hopen daar wat meer respijt te krijgen. Maar vroeg of laat moeten die rekeningen natuurlijk ook betaald worden."