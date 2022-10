Pooier uit Gent krijgt geldboete van anderhalf miljoen euro omdat hij vrouwen uitbuitte

Anderhalf miljoen euro boete en 2 jaar gevangenisstraf. Dat was het verdict van een rechtszaak tegen een 43-jarige man. De partner van de man kreeg een werkstraf.

De man liet sinds 2017 vrouwen als sekswerkers werken. Officieel verhuurde hij kamers via AirBnb in Gent, Kortrijk, Oudenaarde en Wetteren. De sekswerkers, bijna uitsluitend buitenlandse vrouwen, werkten in de illegaliteit en werden volgens het gerecht uitgebuit door de verhuurder. Hij vroeg tot 490 euro per week voor een kamer. Samen met zijn partner ging hij op ronde langs de huizen om het geld te innen. In totaal zou hij aan meer dan 500 dames hebben verhuurd.

De man zelf ontkent dat hij weet had van de illegale verhuur, maar daar hechtte het gerecht weinig waarde aan. Hij heeft nu 30 dagen de tijd om in beroep te gaan.