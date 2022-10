Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Wingene

Het agentschap verwacht een zwaar vogelgriepseizoen. Federaal minister van Landbouw, David Clarinval (MR), heeft daarom beslist om de afschermplicht - het binnenhouden van de dieren of onder netten plaatsen - voor alle geregistreerde pluimveehouderijen opnieuw in te voeren. Deze maatregel gaat in vanaf woensdag 5 oktober.