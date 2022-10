20 jaar zusterband tussen Essen en Witzenberg in Zuid-Afrika: Essenaren kunnen op inleefreis gaan

Precies 20 jaar geleden werden Essen en Witzenberg in Zuid-Afrika zustersteden. Toenmalig gemeentesecretaris Ronny Frederickx lag aan de basis van het ontstaan van die zusterband. "Toen we een oproep hadden gedaan naar enkele Zuid-Afrikaanse steden, kregen we te horen dat in Witzenberg een baby in een kinderdagverblijf was overleden," vertelt hij op Radio 2 Antwerpen. "Ze vroegen ons toen of we niet konden helpen. Zo is de bal aan het rollen gegaan en is Essen ook gaan focussen op jeugdwerking."

Andere thema's waarrond de gemeentes samenwerken zijn welzijn en afval.