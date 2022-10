Europese top aanwezig op EK dammen in Kortrijk: 66 deelnemers uit 11 landen

Het is de eerste keer dat een Europees Kampioenschap wordt georganiseerd in België. Dankzij het harde werk van de Kortrijkse damclubs WDC Heule en De Phenix Kortrijk. “Vorig jaar organiseerden we het Europees kampioenschap U27 in volle coronacrisis”, zegt Johan Demasure. “Dat was een succes. De kans dat een Belg, laat staan een Kortrijkzaan, deze week Europees Kampioen wordt, is helaas wel onbestaande.”