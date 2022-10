Film van de week is “Rebel” van Adil & Bilall,  hun meest persoonlijke project: "Dit is onze "Platoon""

Dit zou geen film van Adil & Bilall zijn als ze niet hun eigen stempel zouden drukken. Dat ze actiescènes konden regisseren, wisten we al langer. Wat ze in Hollywood leren tijdens het draaien van blockbusters met grote budgetten, kunnen ze hier etaleren. Ze noemen zichzelf nog altijd studenten aan de universiteit van de filmschool, maar ze hebben het vak steeds beter in de vingers en zetten bij elke film nieuwe stappen. Als ze af en toe een iets te grote pas nemen dan is dat maar zo.

Ze durven tenminste. Ze durven risico's te nemen. Op een gegeven moment, als Kamal met zijn vrienden in een snackbar in Molenbeek zit en de Syrische president Assad op tv verschijnt, begint hij plots... te rappen. Zoals een personage in een musical van Disney, maar dan in een oorlogsfilm over Syriëstrijders. Je moet het maar doen. Wat een lef. Was getekend Adil & Bilall. En ze komen er helemaal mee weg, het werkt wonderwel. Mede dankzij een prachtige choreografie van de ongeëvenaarde Sidi Larbi Cherkaoui.