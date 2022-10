Opnieuw treinen tussen Antwerpen en Essen: verkeer was onderbroken door uitgelopen werkzaamheden

Het was het eerste weekend van in totaal 6 werkweekends op de lijn tussen Antwerpen en Essen. "Het gaat om tal van onderhoudswerken. Vandaar dat er meerdere weekends nodig zijn. We vernieuwen de sporen, de dwarsliggers en de bovenleidingen. Het gaat om uitgebreide werken en gisteren is gebleken dat een deel van de werken niet op tijd beëindigd kon worden."