Gent krijgt meer aangiften van schijnrelaties: “Sommige mensen beseffen pas jaren later dat er misbruik van hen is gemaakt”

Marleen is één van de slachtoffers die maanden nadat ze wettelijk ging samenwonen met haar Braziliaanse partner aangaf dat er iets niet klopte. “Ik was tot over mijn oren verliefd en mij van geen kwaad bewust. In het begin was alles rozengeur en maneschijn. Hij was de perfecte man en was altijd attent en vrolijk. Hij hielp in het huishouden en het klikte ook met de familie”, vertelt ze. "Hij was een man uit de duizend. Na een tijd is dat gekanteld. Hij begon te drinken en we hadden vaak ruzie, hij zag andere vrouwen. Ik ben er met mijn ogen open ingelopen.” De situatie liep uit de hand en de politie werd er bijgehaald. “Zo is de bal aan het rollen gegaan.” DVZ onderzoekt elke zaak en kan de verblijfsvergunning intrekken.