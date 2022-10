Energie-econoom: "Elektriciteitsproducenten hebben ruimte om deel van inkomsten af te staan, maar risico dat het investeerders afschrikt"

Het voorstel dat in ons land op tafel ligt, is strenger dan wat de Europese Unie had voorgesteld, namelijk een plafond van 180 euro per megawattuur. "130 euro per megawattuur is niet toevallig gekozen", zegt Hamels. "Het ligt nog net boven wat ik inschat dat de eerste Belgische windmolenparken op zee nodig hebben om rendabel te blijven. Dat zal dus zeker hoog genoeg zijn voor andere goedkopere windmolenparken op land bijvoorbeeld."