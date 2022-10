West-Vlaamse gouverneur pleit voor hogere pakkans en hogere boetes in de strijd tegen zwerfvuil

Dat de aftrap van de handhavingsweek in De Haan werd gegeven is niet toevallig. De badstad is er al bij vanaf de eerste editie in 2015. "Handhaven is niet plezierig. Het komt er op aan de mensen te controleren en te beboeten als ze over de schreef gaan", vult burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) aan.

"We zijn er al lang mee bezig en doen mee met verschillende acties." Zo patrouilleerden de hele zomer een tiental mensen van de Vlaamse Overheid op zwerfvuil in de straten. "We experimenteren met ondergrondse containers, selectief ophalen van vuilbakjes, acties zoals "De Click", herbruikbare bekers en borden op evenementen, speciale riooldeksels en werken samen met OVAM en De Proper Strandlopers. Daardoor valt het al bij al nog mee in vergelijking met sommige andere badplatsen", eindigt Vandaele.