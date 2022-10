Gratis Kempense energieconsulenten overspoeld door vele aanvragen: "Je moet maanden wachten op huisbezoek"

De lokale besturen in ons land proberen hun inwoners te helpen in deze dure energiecrisis. Dat blijkt uit de grote bevraging van Radio 2. In de Kempen financieren 25 gemeentes de HUISdokter. Dat is een project waarin gratis energieconsulenten aan huis tips geven en renovaties voorstellen en opvolgen.

"We zijn in de zomer van 2021 jaar gestart en hadden recent ons duizendste huisbezoek. We waren al populair maar de afgelopen weken is het aantal aanvragen enorm gestegen. Wie een HUISdokter nodig heeft, zal enkele maanden moeten wachten op een huisbezoek. We organiseren intussen wel veel webinars over energie in je huis", zegt Katleen Mertens van intercommunale IOK.