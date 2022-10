Hechtel-Eksel en Lommel willen praten over mentaal welzijn op de lagere school stimuleren met scheurkalenders

Er staan dus zowel leuke grapjes in, als diepgaandere vragen. Maar wat is nu juist de bedoeling van de scheurkalenders? “We willen leerkrachten de kans geven om elke dag zo’n vijf minuten stil te staan bij de geestelijke gezondheid van kinderen”, zegt Nancy Bleys (CD&V), schepen van Huis van het Kind in Lommel. “We vinden het belangrijk om daar op heel jonge leeftijd al mee te beginnen, daarom zullen we de kalenders verdelen in alle 19 basisscholen van Hechtel-Eksel en Lommel.”