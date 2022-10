Woonzorgcentrum Elisabeth aan Zee in Oostende is onder verhoogd toezicht geplaatst na inspectie

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft na verschillende inspectierondes beslist om het Oostends woonzorgcentrum "Elisabeth aan zee" onder verhoogd toezicht te plaatsen. In het woonzorgcentrum zitten in totaal 120 bewoners. In het verslag staan opmerkingen over de infrastructuur, het mondmaskergebruik en de te lange wachttijden bij beloproepen van bewoners.

Daarnaast krijgen ze ook opmerkingen over het registratiesysteem om medicatie klaar te zetten en over de toegankelijkheid van medicatie voor onbevoegden. "Het gaat eerder om de registratie van de zorg in dossiers", reageert gedelegeerd bestuurder Rita Barilla. "Het gaat niet zozeer direct over de medicatie zelf, maar eerder over het administratieve luik van medicatie klaarzetten en toedienen."